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İstanbul'da park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

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#İstanbul#Ataşehir#Park Yeri Kavgası
İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 15:01

Ataşehir'de esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan park kavgası cinayetle sonuçlandı. Esnaf, apartman yöneticisini sokak ortasında silah ile kafasından vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68)ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş park yeri nedeniyle uzun süredir tartışma yaşadı.

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

Apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), cadde üzerinde ilerlerken Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü. Sadık U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Demirtaş yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

O ANLAR KAMERADA

Esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan kavga ve esnafın apartman yöneticisini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü
İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü


İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

İstanbulda park yeri kavgasında feci son: Silahla kafasından vurup öldürdü

 

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#İstanbul#Ataşehir#Park Yeri Kavgası

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