İstanbul’da park kavgası dehşeti! Kafa attı, kurşun yağdırdı... Market sahibi hayatını kaybetti

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Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı.

Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı. Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti. Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanana tartışama ve saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile olay yerine gelen Celal K.'nın bir çalışana kafa atması ve kavga etmesi görülüyor. Daha sonra da silahını çıkararak etrafa ateş ediyor. Araya girenler Celal K.'yı güçlükle sakinleştiriyor.