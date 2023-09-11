Ä°stanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandÄ±

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Cumhuriyet Mahallesi BaÅŸarÄ± Sokak 8 EylÃ¼l Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 18.00 park halindeki 34 RBZ 03 plakalÄ± otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kÄ±sa sÃ¼rede yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanÄ±lamaz hale geldi. Alev alev yanan otomobil Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. Polis yangÄ±nla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â

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