MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da panik anları! Arabalı vapur arıza yaptı...
GeriGündem İstanbul'da panik anları! Arabalı vapur arıza yaptı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür EREN-Ali Kerem BENGİ/DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 21:43 | Son Güncelleme:

İstanbul'da panik anları! Arabalı vapur arıza yaptı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

SİRKECİ - Harem arasında çalışan arabalı vapurda motor arızası yaşandı. Başka bir vapurun yardımıyla iskeleye yanaştırılan vapurdaki araçlar ve yolcular başka vapura aktarıldı.

Sirkeci-Harem arasında çalışan Gayrettepe adlı arabalı vapur saat 19.30 sıralarından Sirkeci'den yolcu ve araçlarla birlikte hareket etti. Kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle vapurda motor arızası oluştu. Kaptan hemen yardım çağrısından bulundu. Denizin ortasında hareketsiz duran vapurun yardımına başka bir vapurun görevlileri yetişerek arabalı vapurun sürüklenmesi önlendi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiyen ekibi sevk edildi. Kendisine yardım eden vapur sayesinde iskeleye getirilen arabalı vapurdaki yolcu ve araçlar tahliye edilerek başka bir vapura aktarıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle