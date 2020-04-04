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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 20:39, Son Güncelleme:/

İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi

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İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla toplantının sona erdiğini duyurdu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda değerlendirilecek" dedi.

İstanbulda Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi

İstanbulda Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi

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