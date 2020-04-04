DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 20:39,
İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla toplantının sona erdiğini duyurdu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda değerlendirilecek" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle