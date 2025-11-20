İstanbul'da Panama bayraklı tankerde zehirlenmenin nedeni belli oldu! Valilik duyurdu: Geminin 2. kaptanı gözaltına alındı

Haberin Devamı

Demokrasi Ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama Bayraklı 'Swanlake' isimli tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 mürettebat ise hastaneye kaldırıldı. Gemide Rusya vatandaşı 13 mürettebatın olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği, gemideki mürettebatın tahliye edildiğini, geminin ise Kartal Demir Sahasına çekildiğini bildirdi.

'OLAYDA 1 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ'

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır. Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada ise, zehirlenme olayının yaşandığı Panama Bayraklı Swanlake isimli tankerin Kartal Demir Sahasına çekildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sahil Güvenlik - Olay yeri inceleme ve AFAD KRBN ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin Slop Tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir. Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir. Rusya vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 mürettebat tahliye edilirken, gemi kaptanı gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. Kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "19.11.2025 günü saat 17.30 sıralarında İstanbul ilimiz Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanhkie isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralanmış olduğu belirlenmiş olup, soruşturma işlemleri hayatını kaybeden ve muhtemel sorumluların yabancı uyruklu olmaları nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usulü işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.