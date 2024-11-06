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İstanbul'da özel okulda yangın paniği

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bahçelievler#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 13:27

Bahçelievler'de bir özel okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun bahçesindeki trafo patladı. Patlamanın etkisiyle başlayan yangın okulun dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle okuldan öğrenciler tahliye edilirken alevler okulun iç kısımlarına da sirayet etti. Okulun dış cephesinden kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Yangın kontrol altına alınırken tahliye edilen öğrenciler servislerle evlerine gönderiliyor.

İstanbulda özel okulda yangın paniği

İstanbulda özel okulda yangın paniği

İstanbulda özel okulda yangın paniği

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#İstanbul#Bahçelievler#Yangın

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