İstanbul'da özel hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

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Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık(37), işine gitmek için evinden çıktı.

O sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokak ortasında Işık'a silahla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Işık, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırgan ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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