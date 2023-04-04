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İstanbul'da özel hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

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#İstanbul#Mehmet Işık#Sancaktepe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 12:15

Sancaktepe'de özel bir hastanenin yöneticisi olan Mehmet Işık, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Işık, hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık(37), işine gitmek için evinden çıktı.

İstanbulda özel hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

O sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokak ortasında Işık'a silahla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Işık, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İstanbulda özel hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

Saldırgan ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbulda özel hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

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#İstanbul#Mehmet Işık#Sancaktepe

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