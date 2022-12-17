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İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat

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#Özel Harekat#Tatbikat#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 16:39

İstanbul'da 540 özel harekat polisi, yıl sonu tatbikatı gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaç'ın yönettiği tatbikatta polisler helikopterlerle araziye indi, gerçek mermilerle çatıştı. Zodyak botlarının da katıldığı tatbikatta helikopter boş araziye atış yaptı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü, 430 polisin katılımıyla yıl sonu tatbikatı düzenledi. Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleşen tatbikatı İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetti. Saat 14.30'da başlayan tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü.

GERÇEK ÇATIŞMAYA GİRİP HELİKOPTERLE ARAZİYE İNİŞ YAPTILAR

Tatbikat çerçevesinde araziye bırakılan personeller arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler skorsky tipi helikopterle araziye iniş yaparak gerçeği aratmayan çatışmaya girdi. Arazide çatışma devam ederken, bir ekip de gölden zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler, daha sonra Türk bayrağı açtı.

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İstanbulda özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat

HELİKOPTER ATEŞ AÇTI

Arazideki tatbikatın ardından ekipler, polis savunma yöntemlerini gösterdi. Bıçaklı şüpheliyi etkisiz hale getirme, otobüste rehin alınan kişiyi kurtarma gibi bilgilendirmeler yapan ekipler daha sonra makineli silahlarla atış yaptı. Polis ekiplerinin atışlarına helikopter de destek verdi ve boş araziye ateş açtı.

İstanbulda özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat

METRODA, GEMİDE, UÇAKTA REHİNE KURTARDILAR

Öte yandan yaklaşık 3 gün süren tatbikatlar kapsamında polis ekipleri metroda, gemide ve uçakta da rehine kurtarma çalışmaları düzenledi. Ekiplerin şüphelileri etkisiz hale getirdikleri anlar kameralarla kaydedildi. Görüntülerde özel harekât polisinin gemi, metro ve uçağa bindiği ve hedef kişileri etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. 

İstanbulda özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat


Tatbikatın ardından açıklama yapan Zafer Aktaş, özel harekatın önemli operasyonlara imza attığını belirterek, "Ben özel harekât polis teşkilatımıza İstanbul teşkilatının görünen ve görünmeyen isimsiz kahramanlar olarak hitap ediyorum. Öncelikle İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli görevlerde bulunuyorlar. Bunun devamında vatanımızın üzerinde emelleri olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları PKK, KCK, YPG, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve PYD gibi terör örgütleri ile organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attılar. Bu vesileyle size bu vesileyle sizden huzurlu hepsine teşekkür ediyorum" dedi. 

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#Özel Harekat#Tatbikat#İstanbul

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