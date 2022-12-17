İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü, 430 polisin katılımıyla yıl sonu tatbikatı düzenledi. Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleşen tatbikatı İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetti. Saat 14.30'da başlayan tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü.



GERÇEK ÇATIŞMAYA GİRİP HELİKOPTERLE ARAZİYE İNİŞ YAPTILAR



Tatbikat çerçevesinde araziye bırakılan personeller arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler skorsky tipi helikopterle araziye iniş yaparak gerçeği aratmayan çatışmaya girdi. Arazide çatışma devam ederken, bir ekip de gölden zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler, daha sonra Türk bayrağı açtı.

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HELİKOPTER ATEŞ AÇTI



Arazideki tatbikatın ardından ekipler, polis savunma yöntemlerini gösterdi. Bıçaklı şüpheliyi etkisiz hale getirme, otobüste rehin alınan kişiyi kurtarma gibi bilgilendirmeler yapan ekipler daha sonra makineli silahlarla atış yaptı. Polis ekiplerinin atışlarına helikopter de destek verdi ve boş araziye ateş açtı.

METRODA, GEMİDE, UÇAKTA REHİNE KURTARDILAR



Öte yandan yaklaşık 3 gün süren tatbikatlar kapsamında polis ekipleri metroda, gemide ve uçakta da rehine kurtarma çalışmaları düzenledi. Ekiplerin şüphelileri etkisiz hale getirdikleri anlar kameralarla kaydedildi. Görüntülerde özel harekât polisinin gemi, metro ve uçağa bindiği ve hedef kişileri etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.