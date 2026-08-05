İstanbul'da, otoyolda korkutan yangın

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İstanbul'da, Kuzey Marmara otoyolu Çatalca nakkaş mevkiinde bir tırda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Tırda çıkan yangında alevler tarım arazisine de sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.