İstanbul'da, otoyolda korkutan yangın

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 13:44
Kuzey Marmara otoyolu Çatalca nakkaş mevkiinde bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tarım arazisine de sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İstanbul'da, Kuzey Marmara otoyolu Çatalca nakkaş mevkiinde bir tırda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Tırda çıkan yangında alevler tarım arazisine de sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.