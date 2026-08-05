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İstanbul'da, otoyolda korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kuzey Marmara#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 13:44

Kuzey Marmara otoyolu Çatalca nakkaş mevkiinde bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tarım arazisine de sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da, Kuzey Marmara otoyolu Çatalca nakkaş mevkiinde bir tırda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İstanbulda, otoyolda korkutan yangın

Tırda çıkan yangında alevler tarım arazisine de sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbulda, otoyolda korkutan yangın

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#İstanbul#Kuzey Marmara#Yangın

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