İstanbul'da otoyolda korku dolu anlar! TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Haberin Devamı

Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevkii Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında seyir halindeki kumaş yüklü TIR'da yangın çıktı. İddiaya göre şoför Hasan Çakar, Çek Cumhuriyeti plakalı TIR ile Bursa'dan yüklediği kumaşları Hollanda'ya götürmek üzere yola çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra TIR'ın dorse balatalarından dumanların yükseldiğini fark eden Çakar, TIR'ı kenara çekti. Bu sırada dorse kısmı alev aldı. Hızlı bir şekilde çekiciyi dorseden ayıran şoför, çekiciyi yanmaktan kurtardı ancak dorse alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürmeye çalışırken, jandarma da başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Haberin Devamı

OTOYOL DUMAN ALTINDA KALDI, GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yangından dolayı yükselen dumanlar, rüzgarın da etkisiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nu kapladı. Görüş açısının düşmesi üzerine trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaklaşık üç saat süren çalışmalar sonucu yanan TIR söndürülürken, trafik akışı da normale döndü.

'ÇEKİCİYİ ÇIKARMASAM PATLAYABİLİRDİ'

TIR'ın şoförü Hasan Çakar "Aracı Bursa'dan kumaş yükledim. Yolda ilerliyordum balata ısındı sonra kumaşa temas etti. Kumaşa temas edince hızlı bir şekilde yanmaya başladı. Yangın tüpümle ilk alevlere müdahale ettim ama fayda etmedi. Bize bazı durumlarda çekiciyi çıkarmamamızı söylüyorlar, aradım firmamı çekicinin iki deposu da ağzına kadar yakıt doluydu, çıkar dediler. Ben de, TIR yanarken kendi hayatımı tehlikeye attım, dorsenin ayaklarını indirdim çekiciyi aldım kurtardım. Kurtarmasam patlayabilirdi" dedi. Ekiplerin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

Haberin Devamı