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Ä°stanbul'un en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri otopark sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±. Ã–zellikle BeÅŸiktaÅŸ, ÅžiÅŸli ve KadÄ±kÃ¶y gibi konser ve maÃ§ etkinliklerinin yoÄŸun olduÄŸu ilÃ§elerde araÃ§ park etmek iÃ§in yer bulmak oldukÃ§a zor. Otoparklar bunu fÄ±rsata Ã§evirmiÅŸ durumda. MaÃ§, konser gibi organizasyonlara gelenlerden 'etkinlik' tarifesi altÄ±nda yÃ¼ksek Ã¼cretler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ETKÄ°NLÄ°K Ä°Ã‡Ä°N GELEN SÃœRÃœCÃœLERDEN TAM GÃœN PARASI ALINIYOR

Ã‡ok sayÄ±da etkinlik alanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ÅžiÅŸli KadÄ±rgalar Caddesi'nde de, Ã¶zel ve Ä°SPARK'a ait otoparklar, etkinlik gÃ¼nlerinde farklÄ± fiyat politikasÄ± uyguluyor. Otoparklarda, konser ya da maÃ§ iÃ§in gelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden park sÃ¼resine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n tam gÃ¼n Ã¼creti alÄ±nÄ±yor. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§iftlik Park'Ä±n giriÅŸindeki Ä°SPARK otoparkÄ±n tabelasÄ±nda yazÄ±lÄ± olan tarifeye gÃ¶re ise, 1-2 saatlik park iÃ§in 23 lira, 2-4 saatlik park iÃ§in ise 30 lira alÄ±nÄ±rken, konser veya maÃ§ iÃ§in gelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 'etkinlik' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± adÄ± altÄ±nda tam gÃ¼n Ã¼creti olan 50 lira talep ediliyor. Civardaki Ã¶zel otoparklarda da etkinlik gÃ¼nlerinde otopark Ã¼cretlerinin Ã¼Ã§ katÄ±na kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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"2 SAAT Ä°Ã‡Ä°N 100 LÄ°RA VERDÄ°M"

Futbol maÃ§Ä± izlemek iÃ§in gelen DÃ¼ndar Kan, Ã¶zel otoparka iÃ§in yÃ¼ksek fiyatlarda Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na geldim. Otopark iÃ§in 100 lira verdim, 2 saat duracak maÃ§ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± alacaÄŸÄ±m. YoÄŸunluktan dolayÄ± ÅŸu an yer bulunmuyor zaten. GeÃ§en hafta arabasÄ±z geldim, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta 5 kilometre yÃ¼rÃ¼dÃ¼m taksi bulamadÄ±m o yÃ¼zden arabayla geldim" dedi.

"3 SAATLÄ°ÄžÄ°NE 150 LÄ°RA VERDÄ°M"

HÃ¼seyin TÃ¼rkoÄŸlu ise etkinlik gÃ¼nlerinde otopark Ã¼cretlerinin Ã§ok fazla arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "AracÄ±mÄ± Ã¶zel otoparka bÄ±raktÄ±m, maÃ§ gÃ¼nÃ¼ olduÄŸu iÃ§in 3 saatliÄŸine 150 lira verdim. Normalde gelsek 20 lira ama maÃ§ gÃ¼nÃ¼ buralarÄ±n kapanmasÄ±ndan dolayÄ± yÃ¼ksek veriyoruz" diye konuÅŸtu. MaÃ§ izlemeye gelen Fatih DÃ¼zen, "AracÄ±mÄ± Ä°SPARK'a bÄ±raktÄ±m. FiyatlarÄ±na baktÄ±m ortalama fiyatlarÄ± 40-60 lira arasÄ±" dedi.

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"MAÃ‡ GÃœNÃœ OTOPARK FÄ°YATLARI Ä°KÄ° KATINA Ã‡IKIYOR"

Ä°smini vermek istemeyen baÅŸka bir vatandaÅŸ ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Konser gÃ¼nleri buraya hiÃ§ gelmeyin, otopark fiyatlarÄ± uÃ§tu artÄ±k. Ya yÃ¼rÃ¼yeceksiniz ya da skuter kullanacaksÄ±nÄ±z baÅŸka yolu yok. MaÃ§ gÃ¼nÃ¼ otopark fiyatlarÄ± 2 katÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor"

Ã–te yandan Ä°SPARK yetkilileri 'etkinlik' tarifesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.