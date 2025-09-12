×
Son dakika: İstanbul’da otopark ücretlerine zam

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 19:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde de gündeme geldi.

Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılması teklif edildi.

Buna göre, araç çekme ücretinin yüzde 48,15 zamla 1215 liradan 1800 liraya, 5 kilometreye kadar mesafede özel taşıma ücretinin 1215 liradan 1800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 45 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

Ayrıca yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin ise motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüslerde 230 liradan 350 liraya, iş makinelerinde ise 300 liradan 450 liraya çıkarılması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy birliğiyle kabul edildi.

 

