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İstanbul'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Sibel Güngör#Trafik Kazası#Kartal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 09:15

Kartal'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör'e (19) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güngör, hayatını kaybetti. Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.T. hakimiyetindeki 34 AET 053 plakalı otomobil, ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sibel Güngöre'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güngör, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki çalışmasının ardından Sibel Güngör'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbulda otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Öte yandan kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sibel Güngör'ün kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, 34 AET 053 plakalı otomobilin çarptığı ve Güngör'ün yola savrulduğu anlar yer alıyor. 

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İstanbulda otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İstanbulda otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

 

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#Sibel Güngör#Trafik Kazası#Kartal

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