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İstanbul'da otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

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#İstanbul#Kağıthane#Pusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 09:21

Kağıthane’de otomobiliyle seyir halinde olan İsmet Göksal'a,(28) geçtiği sokak üzerinde pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla seyir halinde olan İsmet Göksal'a, sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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İstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

SALDIRGANLAR YAKALANDI

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Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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İstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın aracın yanında koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için arabanın yanına koştuğu anlar yer alıyor.

İstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

SALDIRGANLARIN 30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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İstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisi, olay yerinden kaçan saldırganlar H.A.(31) ve A.B.’yi (17) araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbulda otomobile kanlı pusu: Kurşun yağdırıp öldürdüler... O anlar kamerada

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#İstanbul#Kağıthane#Pusu

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