×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Silahlı Saldırı#Küçükçekmece
İstanbulda otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 09:18

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açan Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23) polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, silahla ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki siyah renkli bir otomobilden çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İstanbulda otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı

10 BOŞ KOVAN BULUNDU

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Olay yerinde yapılan incelemede 10 boş kovan ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi.

İstanbulda otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A., S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin seyir halindeki araçtan çevreye ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Silahlı Saldırı#Küçükçekmece

BAKMADAN GEÇME!