İstanbul'da otomobilde kanlı tartışma! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 05:28

Büyükçekmece’de otomobil içerisindeki 4 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şüpheli otomobildeki kişilere ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, 00.15 sıralarında Mimar Sinan Merkez Mahallesi D-100 Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine içlerinden biri, yanında bulunan tabancayla diğer 3 kişiye ateş etti. Şüpheli ardından otomobilden inerek, kaçtı. Saldırıda, araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise otomobilde detaylı çalışma yaptı. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

