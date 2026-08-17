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İstanbul'da otomobil sürücüsüne saldırı girişimi: Araçtan inip otomobili yumrukladı

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#İstanbul#Saldırı#Trafik
İstanbulda otomobil sürücüsüne saldırı girişimi: Araçtan inip otomobili yumrukladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 14:41

Esenyurt’ta tek şeritli yoldan ilk sırada geçmek isteyen iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücler tartışırken, araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi indi. Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi.

İstanbulda otomobil sürücüsüne saldırı girişimi: Araçtan inip otomobili yumrukladı

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda otomobil sürücüsüne saldırı girişimi: Araçtan inip otomobili yumrukladı

İstanbulda otomobil sürücüsüne saldırı girişimi: Araçtan inip otomobili yumrukladı

 

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#İstanbul#Saldırı#Trafik

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