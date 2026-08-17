İstanbul'da otomobil sürücüsüne saldırı girişimi: Araçtan inip otomobili yumrukladı

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Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücler tartışırken, araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi indi. Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi.

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.