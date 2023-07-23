×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ä°stanbul'da otomobil kamyonete çarptÄ±: 2 ölü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Trafik KazasÄ±#Kaza
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 09:09

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil Ã¶nce bariyerlere ardÄ±ndan ise meyve yÃ¼klÃ¼ kamyonete Ã§arptÄ±. Kaza sonucunda otomobil iÃ§erisinde bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m (20) ile UÄŸur Torlak (25) hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Haberin DevamÄ±

Kaza, saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n(20) kullandÄ±ÄŸÄ± 34 GGR 673 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi Ã¼zerine Ã¶nce bariyerlere ardÄ±ndan ise 34 EKF 15 plakalÄ± meyve yÃ¼klÃ¼ kamyonete Ã§arptÄ±.

Ä°stanbulda otomobil kamyonete Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± UÄŸur Torlak (25) otomobil iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbulda otomobil kamyonete Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

Kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile Ã§evredeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ± Ã¼zeri olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptÄ±klarÄ± incelemede otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± UÄŸur Torlakâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbulda otomobil kamyonete Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m ve UÄŸur Torlakâ€™Ä±n cansÄ±z bedenleri inceleme yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Kaza sebebiyle D-100 Edirne yÃ¶nÃ¼nde yoÄŸun trafik oluÅŸtu.

Â

Ä°stanbulda otomobil kamyonete Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#Trafik KazasÄ±#Kaza