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Kaza, saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n(20) kullandÄ±ÄŸÄ± 34 GGR 673 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi Ã¼zerine Ã¶nce bariyerlere ardÄ±ndan ise 34 EKF 15 plakalÄ± meyve yÃ¼klÃ¼ kamyonete Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± UÄŸur Torlak (25) otomobil iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile Ã§evredeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ± Ã¼zeri olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptÄ±klarÄ± incelemede otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± UÄŸur Torlakâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

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Mecit YÄ±ldÄ±rÄ±m ve UÄŸur Torlakâ€™Ä±n cansÄ±z bedenleri inceleme yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Kaza sebebiyle D-100 Edirne yÃ¶nÃ¼nde yoÄŸun trafik oluÅŸtu.

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