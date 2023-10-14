İstanbul'da otomatik silahlar bulundu: Şüpheliler ateş ederek olay yerinden uzaklaştı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Düğmeciler Mahallesi Esma Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ara sokakta kaza yapan 34 BEA 135 plakalı hafif ticari araçtan inen maskeli şüpheliler, havaya doğru ateş ettikten sonra, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler sokağa girişleri kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde aracın bagaj kısmında, otomatik silahlar, maske ve içi dolu benzin bidonları bulundu.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerin ardından silahlar ile kaza sonrası terk edilen aracı emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.