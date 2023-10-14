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İstanbul'da otomatik silahlar bulundu: Şüpheliler ateş ederek olay yerinden uzaklaştı

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#Silah#İstanbul#Eyüpsultan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 11:23

Eyüpsultan'da ara sokakta terk edilmiş halde bulunan hafif ticari aracın bagajında otomatik silahlar bulundu. Aracı bırakıp kaçan şüphelilerin havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Düğmeciler Mahallesi Esma Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ara sokakta kaza yapan 34 BEA 135 plakalı hafif ticari araçtan inen maskeli şüpheliler, havaya doğru ateş ettikten sonra, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

İstanbulda otomatik silahlar bulundu: Şüpheliler ateş ederek olay yerinden uzaklaştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler sokağa girişleri kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde aracın bagaj kısmında, otomatik silahlar, maske ve içi dolu benzin bidonları bulundu.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerin ardından silahlar ile kaza sonrası terk edilen aracı emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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#Silah#İstanbul#Eyüpsultan

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