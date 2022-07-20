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İstanbul’da oto tamircisine silahlı saldırı kamerada

#İstanbul#Polis#Saldırı

İstanbul Seyrantepe’de bir oto tamircisinin önüne motosikletle gelen iki şahıs, işyerine tabanca ile kurşun yağdırıp kaçtı. Saldırı anları kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Kağıthane polisi motosikletli saldırganları yakaladı.

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Kağıthane Seyrantepe’de geçtiğimiz aylarda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki şahıs plakasız motosikletle Sebahattin T.’nin işyerine doğru yaklaştı. İşyerinin önündeki kamyonetin çıkmasının ardından motosikletli şahıslardan biri tamirhanenin önüne doğru gelerek tabanca ile arka arkaya ateş etti.

MOTOSİKLETTEN KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Saldırganlar motosiklet üzerinden gerçekleştirdiği saldırı sonrasında hızla kaçarak kayıplara kaçtı. İşyerinden çalışan Sebahattin T. neye uğradığını şaşırırken, yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların tabancasından çıkan 7 kurşun, tamirhanede bulunan bir araca ve işyerinin tentesine isabet etti.

İstanbul’da oto tamircisine silahlı saldırı kamerada

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KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI

Olayın şokunu atlatan işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerine ait güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Saldırganların gidiş güzergahını belirleyip çalışmalarını o yönde yoğunlaştıran polis, yaptığı çalışmalar neticesinde saldırganları kısa sürede yakalandı.

İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganları kamyonetin çıkmasının ardından işyerinin önüne gelerek kurşun yağdırıp kaçtıkları görülüyor.

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#İstanbul#Polis#Saldırı

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