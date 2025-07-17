×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da oto galeriye kurşun yağmuru: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Oto Galeri#Silahlı Saldırı
İstanbulda oto galeriye kurşun yağmuru: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 13:09

Küçükçekmece’de oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri oto galeride bulunan bir araca ve iş yerine çok sayıda kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Haberin Devamı

Olay, Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan bir oto galeride sabah saatlerinde meydana geldi. Galeri önüne yaya olarak gelen 2 kişi yanlarında bulunan silahlarla galeriye peş peşe ateş etti.

İstanbulda oto galeriye kurşun yağmuru: 1 yaralı

O sırada iş yerinde bulunan 1 çalışan ayağından yaralandı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbulda oto galeriye kurşun yağmuru: 1 yaralı

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralı oto galeri çalışanı ambulansla hastaneye kaldıırıldı. Polis ekipleri galeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

İstanbulda oto galeriye kurşun yağmuru: 1 yaralı

Polis galeride bulunan otomobillerden birine ve iş yerine çok sayıda kurşun isabet ettiğini tespit etti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)

İstanbulda oto galeriye kurşun yağmuru: 1 yaralı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Oto Galeri#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!