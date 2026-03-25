'Kızım kapı dürbününden her şeyi gördü' | İstanbul'da oto galericinin öldürdüğü vatandaş son yolculuğuna uğurlandı!

Pendik Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak’taki bir binada oturan Hüseyin Teke, oto galeri sahibi olduğu öğrenilen Seyfettin B.'nin iş yerine ait diğer araçları otoparka park ettiğini fark etti. Bunun üzerine Seyfettin B.'yi telefonla arayan Teke, kendi otomobilini park edemediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Telefon görüşmesinin ardından binanın önünde karşılaşan ikili arasında yeniden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Seyfettin B.'nin silahla ateş açması sonucu Hüseyin Teke, 11 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak ağır yaralandı. Teke kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan arbede sırasında bacağından yaralanan saldırgan Seyfettin B. ise hastanede tedavi altına alındı.

HELALLİK ALINDI

Hayatını kaybeden Hüseyin Teke’nin Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Teke'nin cenazesi helallik alınmak üzere olayın yaşandığı evinin önüne getirildi. Eşi Fatoş Teke’nin gözyaşlarını tutamadığı fark edildi. Teke’nin cenazesi helallik alınmasının ardından Pendik’teki Erenler Camii’ne götürüldü.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eşi Fatoş Teke, "Annesine söyleyemedik vurulduğunu, trafik kazası sebebiyle öldüğünü söyledik. Canice vurulup öldürüldüğünü söyleyemedik maalesef. 55 – 60 yıldır babasıyla babam çocukluk arkadaşı. Otoparktaki araba mevzusu sebebiyle eşim onu aradı ve 'Arabayı ne zaman çekersin' dedi. O da 'Sen beni bunun için arayamazsın’ dedi. Konuşmaya başladılar. Adam silahını alıp gelmiş. Eşim kapıyı açtı. Eşimi orada defalarca bir sürü kurşunla öldürdü. Kalbinden, kolundan her yerinden vurarak öldürdü. Eşim yere düşerek bir daha hiç kalkmadı. Katil zanlısı o kadar soğukkanlı ki, eşim orada yerde yatarken kalktı yerden ne topladı bilmiyorum arkasına bile bakmadan asansöre binip gitti; arkasına bile bakmadı. Eşimi kaybettik. En ağır cezayı almasını istiyorum. Hapisten çıkmasını istemiyorum. Benim iki çocuğumun katili ölsün istiyorum. Kızım çok kötü. Babası kapıyı açmayın dedi; tartışmayla psikolojileri bozulmasın diye. Kızım kapının dürbününden babasının vurulduğunu herşeyi görmüş. Zaten bunu asla unutamıyor. 4,5 yaşındaki oğlum da kızım da babasını orada can verirken gördüler" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hüseyin Teke'nin cenazesi helallik alınmasının ardından Pendik Erenler Camii’ne götürüldü. Fatoş Teke eşinin tabutuna sarılarak uzun süre ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Teke'nin cenazesi Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.