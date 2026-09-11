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İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#D-100 Karayolu Yangını#Küçükçekmece
İstanbulda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 14:19

D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından yürütülen soğutma çalışmalarına helikopterle de destek verildi.

Yangın nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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İstanbulda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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#Bakırköy#D-100 Karayolu Yangını#Küçükçekmece

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