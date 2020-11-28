İstanbul'da otelin terasındaki kafeye baskın! Yasağa rağmen...

Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir otelde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, otele baskın düzenledi. Otelin teras katındaki kafeye giren ekipler, müşterilerin nargile ve sigara tükettiğini gördü.

9 MÜŞTERİYE CEZA

Polisler, kafede bulunan 9 müşterinin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 180 lira para cezası kesti. Ayrıca, müşterilerine nargile hizmeti veren işletmeye de cezai işlem uygulandı.