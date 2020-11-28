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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER /İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 28.11.2020 - 10:36 | Son Güncelleme:

İstanbul'da otelin terasındaki kafeye baskın! Yasağa rağmen...

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İstanbul'da otelin terasındaki kafeye baskın! Yasağa rağmen...
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İstanbul Şişli'de bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen çok sayıda kişiye para cezası kesti.

Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir otelde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, otele baskın düzenledi. Otelin teras katındaki kafeye giren ekipler, müşterilerin nargile ve sigara tükettiğini gördü.

İstanbulda otelin terasındaki kafeye baskın Yasağa rağmen...

9 MÜŞTERİYE CEZA

Polisler, kafede bulunan 9 müşterinin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 180 lira para cezası kesti. Ayrıca, müşterilerine nargile hizmeti veren işletmeye de cezai işlem uygulandı.

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