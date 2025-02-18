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İstanbul'da otelin önündeki yol böyle çöktü

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#İstanbul#Toprak Kayması#Sultanahmet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 09:35

İstanbul'un Fatih ilçesinde  Sultanahmet'te bir otelin önündeki yol toprak kayması sonrası çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı.

İstanbulda otelin önündeki yol böyle çöktü

Bunun üzerine otel çalışanları şerit çekerek önlem almaya çalıştı. Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbulda otelin önündeki yol böyle çöktü
Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı. Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.
İstanbulda otelin önündeki yol böyle çöktü

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#İstanbul#Toprak Kayması#Sultanahmet

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