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İstanbul'da otelde dehşet! Bıçaklandı, can havliyle kaçarken merdivenlerden düştü

#İstanbul#Beyoğlu#Mohammad Ali Tajbakhsh

İstanbul Beyoğlu’nda yabancı uyruklu Mohammad Ali Tajbakhsh, dışarıda tanışıp otel odasında misafir ettiği bir şahıs tarafından aralarında çıkan kavga sonucunda 5 yerinden bıçaklandı. Can havliyle odadan çıkan adam kayarak merdivenlerden düşerken, kaçan saldırgan da polis tarafından yakalandı. Yaşanan korku dolu anlar görüntülendi.

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Çukur Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Mohammad Ali Tajbakhsh akşam saatlerinde Cem A. ve arkadaşıyla tanışarak arkadaş oldu. Dışarıda bir süre vakit geçirmelerinin ardından Cem A., Tajbakhsh’a kalacak yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Tajbakhsh, Cem A. ve arkadaşına kendisiyle otelde kalabileceklerini söyleyerek davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde semtte bulunan bir otele gelerek oda tutan 3 şahıs, alkol alarak sohbet etmeye başladı.

MİSAFİR ETTİĞİ ŞAHIS TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh’yı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı. Olayın ardından Cem A.’nın arkadaşı hızla odadan çıkarken, adam ise bağırarak can havliyle kendini dışarıya attı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri araya girerek tarafları ayırmasının ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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YARALI HALDE MERDİVENLERDEN KAYARAK DÜŞTÜ

Olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Cem A.’nın arkadaşı olaydan hemen sonra koşarak kaçıyor. Bıçaklanan adam can havliyle dışarıya çıkıyor. Otel görevlileri ise adamına yanına gelerek tarafları ayırmaya çalışıyor. Yaşanan arbede esnasında yaralanan adam merdivenlerden kayarak düşüyor. Ardından da taraflar ve otel görevlileri aşağıya iniyor. Saldırgan şahıs ise koşarak kaçıyor.

POLİS BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mohammad Ali Tajbakhsh’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklanan adamla görüştükten sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, görüntülerden önce şahsın eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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#İstanbul#Beyoğlu#Mohammad Ali Tajbakhsh

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