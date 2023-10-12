İstanbul'da otel lobilerinden çantaları çalan 2 şüpheli tutuklandı

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Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son günlerde otel lobilerinde yaşanan çanta hırsızlıkları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde otel lobisinde müşteri gibi dolaşan şüphelinin, telefonla konuşuyor gibi yaparak sandalyede asılı çantayı aldığı, içindeki cüzdanı çaldıktan sonra yerine bıraktığı görüldü.

İKİ HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

Polis kısa süre içinde kimliğini tespit ettiği şüpheli ve suç ortağını gözaltına aldı. Cezayir doğumlu şüpheli Mohammed E.H.A.B.'nın (37) daha önceden 5, Filistin uyruklu Ahmed Ş.'nin (28) ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 18 bin 200 lira, 450 Euro ve 300 dolar para ele geçirildi.

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Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin 10 Eylül Pazar günü Bakırköy’de bir otelde hırsızlık yaptıkları ve içinde dizüstü bilgisayar, 100 dolar, 300 dirhem, 300 lira ve iki cep telefonunu bulunduğu çantayı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca 7 Ekim Cumartesi günü Bakırköy’de bir otel lobisinde mağdur C.E.’nin çantasının içinden 45 bin lirasını da çaldıkları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.