İstanbul'da ortalığı karıştıran iddia: Tekme tokat dayak yedi, kanlar içinde kaldı

Olay saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadına sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu.

Şüpheli, yardıma gelen kişiler tarafından darbedildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Şüpheli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı; ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"TÜRKİYE'YE SİZİN GİBİ GENÇLER LAZIM"

Olaya ilişkin görüntülerde şahsı darbeden kişilerden birinin "Senin annene bacına yapsalar sen vurmayacak mısın" dediği, çevredeki kadınlardan birinin de "Türkiye'ye sizin gibi gençler lazım diyerek" seslendiği görüldü.