İstanbul'da ortalığı karıştıran iddia: Tekme tokat dayak yedi, kanlar içinde kaldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 09:36

Sultangazi’de bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan şüpheli tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Olay saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadına sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu.

Şüpheli, yardıma gelen kişiler tarafından darbedildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Şüpheli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı; ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

"TÜRKİYE'YE SİZİN GİBİ GENÇLER LAZIM"

Olaya ilişkin görüntülerde şahsı darbeden kişilerden birinin "Senin annene bacına yapsalar sen vurmayacak mısın" dediği, çevredeki kadınlardan birinin de "Türkiye'ye sizin gibi gençler lazım diyerek" seslendiği görüldü.

#İstanbul#Sultangazi#Taciz

