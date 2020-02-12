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Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

İstanbul'da operasyon! Yatak altlarına gizlenmiş halde buldular: 135 gözaltı

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İstanbul'da operasyon! Yatak altlarına gizlenmiş halde buldular: 135 gözaltı

Fatih'te önceden belirlenen birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.  

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  • İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
  • İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
  • İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
  • İstanbulda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. 

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalananlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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