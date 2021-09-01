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Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

İstanbul'da operasyon! Tam 121 kilogram ele geçirildi

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İstanbul'da operasyon! Tam 121 kilogram ele geçirildi

Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de 25 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 121 kilogram eroin ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbulda operasyon Tam 121 kilogram ele geçirildi

Operasyon yapılan adreslerde 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 121 kilogram eroin, 185 gram esrar, 275 gram uyuşturucu hap, 12 sentetik ecza, 2 hassas terazi ele geçirildi. Narkotik ekiplerince yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında adli işlemler devam ederken, 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü  Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbulda operasyon Tam 121 kilogram ele geçirildi



Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 15 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 178 şüpheliye yasal işlem yaparken, bu kişilerden 91'i tutuklanarak cezaevine kondu. Ekiplerce yapılan operasyonlar sonucunda; 363 kilogram 164 gram eroin, 47 kilogram 788 gram metanfetamin, 27 kilogram 200 gram esrar, 3 kilogram 361 gram kokain, 930 gram kananbinoid,132 kök hint keneviri,11 bin 984 ecstacy-kaptagon hap, 3 bin 864 sentetik ecza, 286 kilogram 500 gram kimyasal madde ile 18 tabanca, 3 av tüfeği, 313 fişek, 88 bin 550 lira, 3 bin 220 dolar ve 780 avro ele geçirildi.

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