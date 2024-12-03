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İstanbul'da operasyon: Sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan 55 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Ruhsatsız Silah#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 09:30

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden silahla fotoğraf paylaşan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınırken 100 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı gibi suçlara karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan ve sosyal medya aracılığı ile silah kullanımını özendirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 fişek, 2 av tüfeği, 2 şeffaf poşetler içerisinde 10'ar gram kokain ve marihuana ile sahte plaka ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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#İstanbul#Ruhsatsız Silah#Gözaltı

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