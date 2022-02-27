İstanbul'da operasyon! 'Şok' evinde yakalandılar

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Göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik faaliyetleri deşifre ve önleme amaçlı, "Şok evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin kaldığı adreslere yapılan operasyonlar, polis kamerasına yansıdı.



Operasyon sırasında polisi fark ederek çatıya kaçan düzensiz göçmenler, tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin kaldığı evler ise didik didik arandı.



Özel Harekat polisinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 44 düzensiz göçmen ile ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.