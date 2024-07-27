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İstanbul'da operasyon: PKK propagandası yapan 13 şüpheli yakalandı

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#Operasyon#İstanbul#PKK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 13:14

İstanbul'un Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Arnavutluk ilçelerinde, düğünde halay çeken, seyir halindeyken araçta ve sokakta bölücü terör örgütü PKK propagandası yapan 13 örgüt sempatizanı düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mersin'de PKK yandaşları örgütsel içerikli şarkı eşliğinde halay çekmiş ve güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Mersin'in ardındaki önceki gün bazı PKK yandaşları, İstanbul'da bir düğünde bölücü örgüt lehine ifadeler içeren şarkı eşliğinde halay çekmiş, trafik bir kadın ise sözde PKK marşı dinlerken, bir grup da halayda Öcalan ve PKK yanlısı propaganda yapmıştı.

İstanbulda operasyon: PKK propagandası yapan 13 şüpheli yakalandı

 

POLİS 24 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ, 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Söz konusu şarkılar eşliğinde halay çeken, şarkı söyleyen ve PKK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, söz konusu olayların faillerini tek tek tespit etti. Adresleri belirlendikten sonra bu sabah erken saatlerde 7 ayrı ilçede 24 adrese peş peşe baskın düzenlendi. Örgütü övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, örgüt yandaşlarına ait dijital materyallere ve silaha el konuldu, zanlılar sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Operasyon#İstanbul#PKK

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