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İstanbul’da operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı kadın yakalandı

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#İstanbul#Uyuşturucu Kaçakçılığı#Kırmızı Bülten
İstanbul’da operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı kadın yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 09:21

Fas makamları tarafından uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki kadın uyuşturucu kaçakçısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti kapsamında uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki Faslı Z.E.’nin Türkiye’ye giriş yaptığı ve İstanbul’da saklandığı istihbaratını alan İstanbul polisi, harekete geçti.

İstanbul’da operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı kadın yakalandı

Ülkesinde uzun süredir aranan E.’nin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ortak çalışma gerçekleştirdi. Emniyet birimleri arasında müşterek yürütülen çalışmalarda, uluslararası düzeyde aranan Z.E.’nin Avcılar’da bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul’da operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı kadın yakalandı

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Gerçekleştirilen araştırma ve takip faaliyetleri kapsamında, Fas makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında ülkeye iadesi istenen Z.E. isimli kadın, Avcılar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

İstanbul’da operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı kadın yakalandı

Gözaltına alınan Z.E. ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

İstanbul’da operasyon: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı kadın yakalandı

Gözaltına şüphelinin, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilmesi be ülkesine iade edilmesi için Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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#İstanbul#Uyuşturucu Kaçakçılığı#Kırmızı Bülten

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