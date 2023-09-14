İstanbul'da operasyon! 90 silah ele geçirildi, 10 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda silahlı suç örgütlerine uzun namlulu silahları temin eden ayrıca silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüpheliler tespit edildi.

Ekipler şüphelilerin Kağıthane, Eyüpsultan, Ümraniye ve Zeytinburnu'ndaki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek, 4 seri atış özelliğine haiz otomatik silah ve bu silahlara ait şarjörler, 51 seri atış özelliğine sahip silah ve bu silahlara ait şarjörler, illegal silah atölyesi, takriben 2 bin silah imal edecek parça, 2 kurusıkıdan çevrilmiş silah, kurusıkıdan çevirme aşamasında silah, 25 adet silah şarjörü, 227 adet fişek, 30 kurusıkı silah, bu silahlara ait 29 şarjör, test amaçlı doldur boşalt bidonu, 2 bin dolar para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanlardan N.K., A.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K., N.T., ve G.Ö., tutuklandı. V.S, E.C, M.A, S.Y. ve T.D ise bugün adliyeye sevk edildi.