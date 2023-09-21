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İstanbul'da operasyon: 3,5 milyon değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi

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#İstanbul#Kaçak Botoks#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 11:48

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri botoks ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3,5 milyon değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla ülkeye ilaç soktuklarını ve bu ilaçları herhangi bir vergi ödemeden el altından piyasaya sattıkları yönünde bilgi aldı. Söz konusu ihbarı değerlendiren ekipler, tespit ettikleri şüphelileri bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmaların ardından 6 Eylül'de şüphelilere ait adrese operasyon düzenledi.

İstanbulda operasyon: 3,5 milyon değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 724 satışa hazır halde ve kutulama aşamasında botoks ilacı, 257 botoks maddesi, 153 dolgu maddesi, 63 dolgu maddesini eriten madde, 8 yüz dolgu ilacı, 23 anestezi kremi, 100 basıma hazır halde boş ilaç kutusu, 200 kullanım kılavuzu, 60 prospektüs, 8 poşet flakon kapağı, 20 sayfa etiket, medikal zımba, medikal çekiç, tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, şarjör, 7 fişek ele geçirildi.

İstanbulda operasyon: 3,5 milyon değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi

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Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#İstanbul#Kaçak Botoks#Operasyon

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