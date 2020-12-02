MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da dev operasyon! 2020 rekoru: Hepsi ele geçirildi
GeriGündem İstanbul'da dev operasyon! 2020 rekoru: Hepsi ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

İstanbul'da dev operasyon! 2020 rekoru: Hepsi ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da dev operasyon! 2020 rekoru: Hepsi ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen perşembe Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin, 60 gram jel halde metamfetamin, 15 kilo 4 gram kristal halde metamfetamin olmak üzere toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbulda dev operasyon 2020 rekoru: Hepsi ele geçirildi

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden O.R. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan cezaevine gönderildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle