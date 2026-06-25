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İstanbul'da operasyon: 198 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! 5 şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
İstanbulda operasyon: 198 kilogram uyuşturucu ele geçirildi 5 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 10:49

İstanbul'da Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yaklaşık 198 kilogram skunk, 1 kilogram 81 gram kokain, silah, fişek ve hassas teraziler ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda operasyon düzenledi. Saha analizleri ve istihbarat çalışmalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere ait 2 adres ve 1 taksiye 24 Haziran Çarşamba günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda operasyon: 198 kilogram uyuşturucu ele geçirildi 5 şüpheli yakalandı

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve takside yapılan aramalarda 197 kilogram 200 gram skunk, 1 kilogram 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 fişek, 6 şarjör ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbulda operasyon: 198 kilogram uyuşturucu ele geçirildi 5 şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı

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