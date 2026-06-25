İstanbul'da operasyon: 198 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda operasyon düzenledi. Saha analizleri ve istihbarat çalışmalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere ait 2 adres ve 1 taksiye 24 Haziran Çarşamba günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve takside yapılan aramalarda 197 kilogram 200 gram skunk, 1 kilogram 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 fişek, 6 şarjör ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından soruşturma başlatıldı.