Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da öldürülen Beyza, Şanlıurfa’da toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Beyza Doğan#Selim Tekin#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 13:17

İstanbul'da koruma kararı olmasına rağmen evine giren Selim Tekin (28) tarafından ensesinden vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen Beyza Doğan (16) memleketi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

İstanbul Bahçelievler'de geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesine ateş etti. İntihar girişiminde bulunan Tekin ve yaralı Beyza Doğan, hastaneye kaldırıldı.

2 günlük yaşam savaşını kaybeden Beyza Doğan, otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi. Beyza Doğan, ilçe mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbulda öldürülen Beyza, Şanlıurfa’da toprağa verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyza Doğan#Selim Tekin#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey

BAKMADAN GEÇME!

Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey