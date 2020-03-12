İstanbul'da okullar dezenfekte ediliyor

Özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, koridorlar ve okul bahçesi dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde temizliyor.

Çalışmalar sırasında özellikle tuvaletlerin, tırabzan ve okul bahçesindeki oyun alanlarıyla bankların dezenfektasyonuna ayrıca önem veriliyor.