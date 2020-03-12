MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da okullar dezenfekte ediliyor
GeriGündem İstanbul'da okullar dezenfekte ediliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gülseli KENARLI – Can EROK- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

İstanbul'da okullar dezenfekte ediliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da okullar dezenfekte ediliyor
Abone Olgoogle-news

Koronavirüse karşı okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçedeki okullarda çalışmalar yapıyor. Üsküdar İcadiye İlkokulu’nda bu sabah çalışmalarını sürdüren ekipler, okulu karış karış dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, koridorlar ve okul bahçesi dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde temizliyor.

Çalışmalar sırasında özellikle tuvaletlerin, tırabzan ve okul bahçesindeki oyun alanlarıyla bankların dezenfektasyonuna ayrıca önem veriliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle