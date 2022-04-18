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İstanbul'da okullar açıldı! Trafik yoğunluğu arttı

#İstanbul#Trafik#Kadıköy

İSTANBUL'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 63'e yükseldi.

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İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.

İstanbulda okullar açıldı Trafik yoğunluğu arttı

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 09.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 63 gösterdi.

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#İstanbul#Trafik#Kadıköy

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