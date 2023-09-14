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İstanbul'da okulda pitbull paniği: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı

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#Pitbull#İstanbul#Bağcılar
İstanbulda okulda pitbull paniği: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 15:05

Birçok kez çocuk ölümlerine neden olan ve sokak hayvanlarına saldıran pitbull cinsi köpekler vatandaşların korkulu rüyası olmuş durumda. Bugün İstanbul Bağcılar’da bir okulun bahçesine giren başıboş pitbull veli ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir kadın öğretmen tarafından öğrencilerden uzaklaştırılan köpek daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

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Bağcılar Yıldıztepe ilkokulunda bu sabah öğrencileri okula giriş yaptığı esnada başı boş olan bir pitbull cinsi köpek okul bahçesine girdi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler büyük korku yaşadı ve durum okul yönetimine bildirildi. Bu sırada bahçede bulunan bir kadın öğretmen köpeğin yanına gelerek yavaşça köpeğin öğrencilerden uzaklaşmasını sağladı. Köpek okulun arka bahçesine girince okul yönetimi buranın kapısını kilitleyerek durumu Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede okula gelen ekipler köpeği okuldan alarak Bağcılar belediyesi hayvan barınağına götürdü.

İstanbulda okulda pitbull paniği: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı

ÇOCUKLARIMIZI BU KÖPEKLER YÜZÜNDEN SOKAĞA BIRAKAMIYORUZ

Tehlikeli ve yasaklı ırk olan başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirten Emrah Karataş “Biz çocuklarımızı gönderiyoruz nasıl önlem alınmıyor köpek nasıl içeri giriyor anlamadım. Çocuğumuzu güven içerisinde göndermek istiyoruz ama bu şekilde korkuyoruz. Bu tehlikeli bir ırk normalde yasak ama başıboş dolaşabiliyor. Bunlar çocuklara saldırıyor çocuklarımız hastanelik oluyor. Buna bir müdahale edilmesi lazım sokağa bırakılmaması lazım. Çok tehlikeli hayvanlar biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz. Bunların önünü kesmek lazım. Biz de hayvan seviyoruz ama bunlar tehlikeli hayvanlar” dedi.

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İstanbulda okulda pitbull paniği: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı


Köpeği sabah saatlerinde okula çocuğunu bırakırken gördüğünü belirten bir başka veli ise “Ben köpeği sabah çocuğumu okula bırakırken gördüm. İçerdeydi müdür de oradaydı ama kimseye zarar vermeden belediyeye haber verildi ve çıkartıldı” diye konuştu.

İstanbulda okulda pitbull paniği: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı

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#Pitbull#İstanbul#Bağcılar

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