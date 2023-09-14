İstanbul'da okulda pitbull paniği: Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı

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Bağcılar Yıldıztepe ilkokulunda bu sabah öğrencileri okula giriş yaptığı esnada başı boş olan bir pitbull cinsi köpek okul bahçesine girdi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler büyük korku yaşadı ve durum okul yönetimine bildirildi. Bu sırada bahçede bulunan bir kadın öğretmen köpeğin yanına gelerek yavaşça köpeğin öğrencilerden uzaklaşmasını sağladı. Köpek okulun arka bahçesine girince okul yönetimi buranın kapısını kilitleyerek durumu Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede okula gelen ekipler köpeği okuldan alarak Bağcılar belediyesi hayvan barınağına götürdü.

ÇOCUKLARIMIZI BU KÖPEKLER YÜZÜNDEN SOKAĞA BIRAKAMIYORUZ



Tehlikeli ve yasaklı ırk olan başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirten Emrah Karataş “Biz çocuklarımızı gönderiyoruz nasıl önlem alınmıyor köpek nasıl içeri giriyor anlamadım. Çocuğumuzu güven içerisinde göndermek istiyoruz ama bu şekilde korkuyoruz. Bu tehlikeli bir ırk normalde yasak ama başıboş dolaşabiliyor. Bunlar çocuklara saldırıyor çocuklarımız hastanelik oluyor. Buna bir müdahale edilmesi lazım sokağa bırakılmaması lazım. Çok tehlikeli hayvanlar biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz. Bunların önünü kesmek lazım. Biz de hayvan seviyoruz ama bunlar tehlikeli hayvanlar” dedi.

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