İstanbul’da okul servislerine %15 zam

Öztürk, koronavirüs sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.

EN DÜŞÜK 421 LİRA

İstanbul’daki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti: “Bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40’lara kadar arttı.”

Öztürk, böylece İstanbul’da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.

SÜRÜCÜ VE HOSTESLER AŞI OLACAK

COVID-19 ile mücadele kapsamında, servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktaran Hamza Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, öğrencinin yıl boyunca aynı koltuğa oturacağını söyledi. “Valilik okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyor. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz. Aşı kartı olmayanlar PCR testini istendiğinde okula ibraz edecek” dedi.

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