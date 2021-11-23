İstanbul'da okul servis araçlarına denetim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bulgaristanda facia Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybıBulgaristan'da facia! Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybı#Yangın
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle arttırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle arttırıyor#Asgari Ücret
Zirve arapsaçı Trabzonspor kazanınca...Zirve arapsaçı! Trabzonspor kazanınca...#Trabzonspor
Son dakika... Bakan Bilgin duyurdu Asgari ücrette önemli gelişmeSon dakika... Bakan Bilgin duyurdu! Asgari ücrette önemli gelişme#Asgari Ücret
Müslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme TutuklandıMüslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandı#Müslüme
Yeni kısıtlamalar gelecek mi Bakan Kocadan net yanıtYeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakan Koca'dan net yanıt#Fahrettin Koca
Çok sayıda kent alarmda Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacakÇok sayıda kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Yatırımcılar dikkat Altında ABD etkisi... Sert düşüş varYatırımcılar dikkat! Altında ABD etkisi... Sert düşüş var#Altın
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte rekorun yeni sahibiDünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte rekorun yeni sahibi#İngiltere
Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül müKılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?#Kılıçdaroğlu
Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağızErdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız#Kabine Toplantısı
Bu kez Jennifer Lopez, Hadiseyi taklit ettiBu kez Jennifer Lopez, Hadise'yi taklit etti#Hadise
PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilirPKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?#Engin Altay
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim

#Servis#Okul#Denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Üsküdar'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Haberin Devamı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi.

Beşiktaş Aytar Caddesi'nde yapılan denetimlerde, öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.  Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbulda okul servis araçlarına denetim



Üsküdar Libadiye Dönel kavşağında yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Servis#Okul#Denetim

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay