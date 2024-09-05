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İstanbul'da 'okul saati' kararı: Pazartesi günü eğitim öğretim 10.00-15.00 arasında olacak

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#İstanbul#Okul#Pazartesi
İstanbulda okul saati kararı: Pazartesi günü eğitim öğretim 10.00-15.00 arasında olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:09

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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#İstanbul#Okul#Pazartesi

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