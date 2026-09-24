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İstanbul’da okul önünde feci kaza: Otomobil kaldırımdaki 4 lise öğrencisine çarptı

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#İstanbul Kaza#Okul Önü Çarpışma#Lise Öğrencileri Yaralandı
İstanbul’da okul önünde feci kaza: Otomobil kaldırımdaki 4 lise öğrencisine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 12:53

İstanbul, Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önündeki araca, ardından da kaldırıma çıkan otomobil okul yolundaki 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi’nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

İstanbul’da okul önünde feci kaza: Otomobil kaldırımdaki 4 lise öğrencisine çarptı

Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer’in (73) kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil, Nail Vurgen’in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı.

İstanbul’da okul önünde feci kaza: Otomobil kaldırımdaki 4 lise öğrencisine çarptı

 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İstanbul’da okul önünde feci kaza: Otomobil kaldırımdaki 4 lise öğrencisine çarptı

Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İstanbul Kaza#Okul Önü Çarpışma#Lise Öğrencileri Yaralandı

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