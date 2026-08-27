İstanbul'da okul alarmı: Ulaşım ve trafik tedbirleri belirlendi

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantının gündem dışı bölümünde, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasının yer aldığı eylem planına ilişkin sunum yapıldı.

Sunumda, okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşması ve ulaşım sistemlerinin koordineli şekilde işletilmesine yönelik hazırlıklar paylaşıldı.

TOPLU ULAŞIM 14 EYLÜL'DE ÜCRETSİZ OLACAK

Plan kapsamında, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatlerinde, bilet entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi öngörülüyor.

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Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servis aracının trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.

Toplu ulaşım kullanımının artırılması amacıyla İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da 3 bin 665 ilave seferle kapasite artışına gidilmesi planlanıyor. Bu seferlerle toplu taşımaya yaklaşık 790 bin 830 yolcunun yönlendirilmesi, trafikten ise yaklaşık 674 bin 809 aracın çekilmesi hedefleniyor.

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla okul çevrelerinde çeşitli yol ve trafik düzenlemeleri de gerçekleştirilecek.

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl ocak ayında başlatılan sinyalizasyon bakım, onarım, yıkama ve programlama işlemleri, okulların açılış tarihine kadar tamamlanacak.

Ayrıca okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımları, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bitirilecek.

Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhaları da sinyal direklerine bir hafta süreyle asılacak.

OKUL SERVİSLERİ VE OKUL ÇEVRESİ DENETLENECEK

Okul servislerinin güvenli şekilde çalışması için öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerinin okul müdürlüklerinden temin edilerek güzergahların belirlenmesi planlanıyor.

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Servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygun çalışması için bilgilendirme yapılacak. Şoförlerin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri de İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edilecek.

Servislerde taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmaması ve öğrencilerin belirlenen indirme-bindirme noktaları dışında araçtan indirilmemesi sağlanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 808 noktada 1496 ekip ve 3 bin 151 personel, 569 Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, 47 Mobil Okul Timi ve 331 ekipten oluşan yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması yapacak.

Trafik güvenliği açısından önem taşıyan 478 noktada ise 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yayadan oluşan toplam 866 personel görev alacak. Ayrıca maddi hasarlı kazalara 33 çekiciyle müdahale edilmesi, okul çevrelerindeki önemli kavşaklarda 10 ekip ile okul önü ve çevrelerinde 100 yunus ekibinin görevlendirilmesi planlanıyor.

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İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okulların önleri ve yakınlarında trafik, emniyet ve asayiş tedbirleri alacak. Trafik güvenliği açısından önem taşıyan okullarda trafik jandarması ekipleri görev yapacak, okul servis araçları ve servis şoförlerinin kontrolleri okul önlerinde ve güzergahlarda gerçekleştirilecek.

İBB Zabıta Daire Başkanlığınca da 111 ekipteki 231 zabıta personelinin aktif olarak okullarda görev yapması, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 8 çekici aracının hizmet vermesi ve sabah-akşam saatlerinde trafik denetimi ile yönlendirmelerin yapılması planlanıyor.

YOL BAKIM VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BİR HAFTA ARA VERİLECEK

Yol bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmaların okul açılışı öncesinde tamamlanması, trafik sirkülasyonunu etkileyebilecek ana arterlerdeki malzeme ve benzeri unsurların kaldırılması, hasar gören altyapılara anında müdahale edilmesi planlanıyor.

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Devam etmesi zorunlu çalışmaların ise 22.00-05.00 saatlerinde gece vardiyasında sürdürülmesi, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulundurulması öngörülüyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla İBB ve eğitimle ilgili kurumların Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) ve AKOM'da saat 07.00 itibarıyla toplanarak üç gün boyunca görev yapması planlanıyor.

Bu süreçte kent içi trafik kameralarından İstanbul trafiği izlenecek ve yoğunluk oluşan arterlere ilgili birimlerin hızlı şekilde müdahale etmesi sağlanacak.

ADALAR'DAKİ TESCİL SÜRESİ DOLAN ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA SÜRE UZATIMI YAPILMAYACAK

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Adalar'da elektrikli araçların 30 Temmuz'da dolan tescil süresinin 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılması teklifi de konuşuldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, yaklaşık 6 yıldır bu araçların tescillerinin UKOME kararı ile uzatıldığını hatırlatarak, görüşlerinin bundan sonraki zaman için tescilin uzatılmaması yönünde olduğunu ifade etti.

Toplam 60 elektrikli aracın tescil süresinin uzatılmasını içeren teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Ayrıca toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığında görevli personele İBB Personel Kart kapsamında düzenleme yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.