İstanbul'da öğretmen ve polis çift koronavirüsü yendi

Çatalca'da öğretmenlik yapan Armağan Kaçan ile polis memuru eşi İbrahim Kaçan, ikinci çocuklarının heyecanını yaşarken, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 1 ay önce test sonuçları pozitif çıkan Kaçan çiftinin, son testleri negatif çıktı.

KAYMAKAM ERMİŞ'TEN ZİYARET



İyileşmelerinin ardından çifti Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş evlerinde ziyaret etti. Çifte çiçek takdim edip geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Ermiş, Armağan öğretmenin mücadelesinin Çatalca'ya ve insanlığa umut ve mutluluk verdiğini belirterek, vatandaşımızın tedbirlere uymasının önemine vurgu yaptı.

"SEVENLERİM GÜCÜME GÜÇ KATTI"



Tedavi sürecini anlatan öğretmen Armağan Kaçan, hastalığa yakalandıktan 5 gün sonra normal odaya çıktığını belirterek, "Normal odaya çıktıktan sonra eşim yanımda refakatçi kalmaya başladı. Bu sayede daha fazla moral depoladım, daha hızlı iyileşmeye başladım. Daha sonra artık çevremden de haberler almaya başladım, onlar da benim gücüme güç kattı. Öğrencilerim video hazırlamışlar, o gerçekten bana büyük bir güç verdi. Bebeğim ve 4 yaşındaki çocuğum için hayata tutundum" dedi.

"BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN"



Vatandaşlara uyarılarda bulunan öğretmen Kaçan, hastalığın hafife alınmaması gerektiğini hatırlatarak, "İnsan, yaşayınca bu hastalığı daha iyi anlıyor. Herkes maske takmalı, dışarıdan eve gelince bol su ve sabunla ellerini yıkamalı, dezenfekte olmalı" diye konuştu.