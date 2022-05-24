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İstanbul’da öğrenciye ulaşım yine indirimli

#İBB#Öğrenci#Ekrem İmamoğlu
İstanbul’da öğrenciye ulaşım yine indirimli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meclis’te veto ettiği öğrenciye ulaşım zammının geri alınması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Kararla öğrenci akbil fiyatı 109 liradan 78 liraya düştü.

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İBB Meclisi’nin AK Parti ve MHP’li üyeleri, UKOME kararıyla toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan öğrencilerin muaf tutulmasını istemişti. Karar İBB Meclisi’nde 14 Nisan tarihli toplantıda kabul edildi ancak Ekrem İmamoğlu teklifi yeniden görüşülmesi için komisyona havale etti. Hukuk, Plan ve Bütçe ile Ulaşım ve Trafik Komisyonları’nca yeniden incelenen teklif dün yapılan Meclis’te bir kez daha gündeme geldi ve kabul edildi. Kararla birlikte İstanbul’daki toplu ulaşım öğrenciler için aylık 78 liraya düşmüş oldu. İmamoğlu’nun önünde iki formül bulunuyor. Kararı 7 gün içinde onaylayabilir ya da 30 gün içinde mahkemeye başvurarak kararın iptalini talep edebilir.

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#İBB#Öğrenci#Ekrem İmamoğlu

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