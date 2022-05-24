İstanbul’da öğrenciye ulaşım yine indirimli

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İBB Meclisi’nin AK Parti ve MHP’li üyeleri, UKOME kararıyla toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan öğrencilerin muaf tutulmasını istemişti. Karar İBB Meclisi’nde 14 Nisan tarihli toplantıda kabul edildi ancak Ekrem İmamoğlu teklifi yeniden görüşülmesi için komisyona havale etti. Hukuk, Plan ve Bütçe ile Ulaşım ve Trafik Komisyonları’nca yeniden incelenen teklif dün yapılan Meclis’te bir kez daha gündeme geldi ve kabul edildi. Kararla birlikte İstanbul’daki toplu ulaşım öğrenciler için aylık 78 liraya düşmüş oldu. İmamoğlu’nun önünde iki formül bulunuyor. Kararı 7 gün içinde onaylayabilir ya da 30 gün içinde mahkemeye başvurarak kararın iptalini talep edebilir.